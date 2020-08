Mara Maravilha fala sobre maternidade e defende noivo de ataques

Mara Maravilha falou abertamente sobre o relacionamento com o noivo Gabriel em conversa com a revista Marie Claire. A famosa revelou que Patrícia Abravanel foi quem “profetizou” que ela seria mãe. “Foi ela que me disse um dia que Deus estava preparando isso para mim”, emocionou.

Mãe de Benjamin, de 2 anos, a apresentadora contou que sempre desejou um filho e que agora “quer mais” após a primeira experiência. “Agora, pensamos em outro bebê e já temos até o nome: se for menino, Gabriel, e se for menina, Bela”, disse.

Na entrevista, Mara teceu elogios ao companheiro. “O Gabriel é um superpai, ele tem 31 anos e tem muita disposição, a idade faz diferença. Estamos felizes demais com a chegada do Benjamin, toda a nossa família. E isso faz parte do fortalecimento da educação dele, não quero que ele seja egocêntrico, ‘filho da Mara Maravilha’. E eu nunca amei tanto e fui tão feliz na minha vida”, confidenciou.

A chegada de um herdeiro, no entanto, não foi fácil. “Eu fiz inseminação, no meu primeiro casamento, mas não deu certo. Com o Gabriel, fizemos inseminação com óvulo doado com o sêmen dele, eu já estava me preparando e veio o Bem, ouvi a voz de Deus falando: ‘É assim que eu quero’”.

Maravilha deixou claro que “não se importa” com a diferença de idade entre ela e o noivo, 21 anos, mas o defendeu das críticas: “Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu pago minhas contas, tenho meu nome limpo, tenho uma história que, gostem ou não, tem que respeitar. Ele se incomoda com os comentários, inclusive, com os que o chamam de homossexual. Mas eu não ligo”.