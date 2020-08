Mara Maravilha posta vídeo com mulher prevendo nome do filho no Programa Silvio Santos

Mara Maravilha compartilhou um vídeo de um trecho do Programa Silvio Santos, reprisado no último domingo (23). Nas imagens datadas originalmente de 2018, uma mulher da plateia prevê o nome do filho da apresentadora, que agora está em busca da identidade da moça para presenteá-la.

Durante a participação de Mara, o dono do SBT questiona as colegas de trabalho: “Qual será o nome do filho de Mara Maravilha, que nascerá este ano?”. A colega de trabalho em questão responde: “Benjamin Mara”, disse uma garota da plateia, acertando o nome da criança que cerca de dois anos depois a morena iria adotar um menino batizado com o mesmo nome.

“Gente, estão me perguntando se eu tinha combinado com o Silvio Santos, com o redator do programa ou com a moça do auditório. A resposta é não. Fiquei até com vontade de conhecer essa moça e dar um prêmio para ela, porque nesse diia nem eu sabia que Benjamim ia chegar. O que será isso? Sinais de Deus”, escreveu Mara na legenda da publicação.

A premonição teria deixado os seguidores de Mara impressionados. “Estava assistindo ao programa ontem. Me arrepiei, os planos de Deus para sua vida, Jesus abençoe sua vida”, disse uma internauta nos comentários da publicação.

“Foi o que pensei. Você nem imagina que seu filho estaria em seu braços na época, menina falou o nome. Coisas de Deus. É ele agindo”, definiu outra.