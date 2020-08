Mara Maravilha radicaliza ao postar foto com visual diferente e deixa fãs confusos

Mara Maravilha surpreendeu os internautas ao aparecer com um visual completamente diferente nas redes sociais. A apresentadora surgiu com as madeixas bem curtas para anunciar a data da sua próxima live “MPB Mara Popular Brasileira”.

Usando um macacão escuro, salto e com diversas poses ela escreveu: “MPB : MARA POPULAR BRASILEIRA esse é o nome da nossa próxima live, dia 15 de Setembro as 20:30 no meu canal do YouTube maramaravilhaoficial se inscreva…“, começou.

A cantora também adiantou o que o público poderá esperar da próxima transmissão: “Gonzaguinha,Wando, Peninha, Mariza, Rita, Baby, Nana Caymmi… e o meu repertório romântico dos anos 80…. O Brasil precisa desfrutar dos múltiplos talentos que nós artistas brasileiros dispomos…. deixa eu cantar, dançar, apresentar e logo logo quero representar, porque não? Mas agora MARA POPULAR BRASILEIRA!“.

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios sobre o novo visual. “Lembrou Elis Regina lindamente Mara Elis“, frisou uma admiradora. “Não acredito que Mara cortou aquele cabelão mara. Mas ficou linda!“, reforçou uma outra. “Pensei que você tinha cortado o cabelos.. Isso uma peruca né Mara?“, questionou uma fã.

Recentemente, a musa também pegou todos de surpresa ao mostrar o rosto do filho pela primeira vez. Desde a chegada do seu primeiro filho, Benjamim, Mara vinha optando por esconder o rosto da criança nas redes sociais, mas decidiu mostrá-lo, ainda que de perfil, em algumas fotos tiradas no shopping.

Confira:

