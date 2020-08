Mara Maravilha rebola com vestido curtinho e deixa seguidores babando

Aos 52 anos de idade, Mara Maravilha mostrou que continua com a mesma energia que a consagrou e divulgou um vídeo ousado em seu perfil no TikTok, deixando muitos seguidores impressionados.

Na ocasião, a apresentadora do SBT performou ao som de um clássico dos anos 80 e chamou os fãs para fazerem um dueto com ela. “Batendo cabeloo! Tente copiar essa coreografia e dance comigo!!”, convidou a morena.

Entre seus passos, a famosa chegou a subir no sofá e levantar as pernas lá no alto. Nos comentários, uma seguidora ficou impressionada com a desenvoltura e a comparou com a rainha do rebolado: “Pensava que era a Gretchen”.

“Ela já tem mais de 50 anos? Nem parece, tá ótima”, disparou mais uma pessoa. Alguns chegaram a criticar Mara e a questionar se ela ainda é evangélica, mas outros a defenderam e dizendo que isso não tem nada a ver.

“Não tem mais unção essa mulher, usa tudo que o mundo usa. Se eu fosse você teria vergonha. Você é evangélica ou o que?”, questionou o hater. E uma fã reagiu: “O que tem a ver se é crente ou não? Crente também pode dançar. A Bíblia mostra que Davi dançou na presença de Deus”.

Confira: