Mara Maravilha replica Angélica sobre querer proximidade com Xuxa e Eliana

Mara Maravilha foi um dos grandes destaques nacionais entre o público infantil entre os anos 80 e 90. Muito se falava sobre uma possível rivalidade entre ela, Xuxa Meneghel, Eliana e Angélica, mas os recentes fatos parecem desmentir tudo.

A pauta voltou a virar assunto porque esta última foi entrevistada por Sabrina Sato, falando sobre um grupo com Xuxa e Eliana no WhatsApp. Ao ser perguntada sobre a possibilidade de Mara adentrar o trio — e assim formar um quarteto —, a esposa de Luciano Huck ponderou: “Então, a Mara eu não tenho relação. E a Xuxa e a Eliana também não muito. Ela até pode entrar no grupo, mas a gente precisa, agora, se falar“.

O vídeo repercutiu e a ex-apresentadora do Fofocalizando confirmou o interesse, mas discretamente desmentiu a colega de profissão: “Eu gostaria, sim, de fazer parte do grupo. Angélica pode falar por ela, mas não generalizar sobre as outras meninas. Ela não sabe das informações“.

Mara Maravilha, ainda em entrevista ao Extra, exaltou a relação com Xuxa e Eliana: “Em relação às duas, eu só tenho boas histórias. Elas são minhas amigas. Amigo não precisa estar se falando sempre ou frequentar a casa. Amigo é ser, não estar. Eliana é minha vizinha, a gente troca mensagens pelo WhatsApp. A Xuxa faz questão de me convidar para os programas dela, até mesmo quando era na Globo. Tudo que eu solicito, elas me atendem“.

Temendo qualquer tipo de repercussão, a apresentadora elogiou a iniciativa de Angélica e afastou quaisquer boatos de rivalidade entre elas: “Vi sinceridade na Angélica. Ela deixou aberta a possibilidade de sermos amigas. Achei bacana. Por mim, vejo com muita simpatia ter a chance de me aproximar dela. Quando trabalhamos na mesma empresa é verdade que não tivemos uma relação. E essa história, de tudo que foi dito, não fomos nós que escrevemos. Temos a chance de construir uma nova. Se ela quiser conhecer meu filho, meu coração está aberto“.