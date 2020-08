Maradona quer levar Cueva ao Gimnasia; conversas com o peruano já iniciaram

O técnico Diego Maradona quer levar o meia Christian Cueva para o Gimnasia, da Argentina. Ao Fox Sports Radio, o representante do treinador, Christian Bragarnik, revelou que as conversas já iniciaram.

“Estamos vendo contratações. Ele (Maradona) ama Cueva. Ele falou com o peruano e está tentando convencê-lo, depois com a diretoria da Ginástica, para ver se eles podem fazer um esforço e trazer um jogador dessa hierarquia. Ele está ansioso para ver se consegue fazer isso”, afirmou.

O técnico Diego Maradona renovou o seu contrato com o Gimnasia, da Argentina, até dezembro de 2021

Cueva ainda pertence ao Santos, mas não faz parte dos planos do clube. No começo de 2020, ele não se reapresentou à equipe, sob alegação de atrasos nos pagamentos. Ele defendeu o Pachuca, do México, até o inicio de junho, mas foi dispensado após três partidas.

Com a camisa 8 do Alvinegro Praiano, o peruano atuou em 16 partidas e não marcou gol.