Maraisa exibe corpão durante viagem pela natureza

Maraisa está aproveitando dias de amor em uma viagem cheia de natureza ao lado de Fabrício Marques, seu namorado. No Instagram, a sertaneja postou cliques de passeios incríveis que fez.

Exibindo o corpão, a irmã de Maiara surgiu de biquíni tomando banho de cachoeira. “Estar em contato com a natureza é estar conectado consigo mesmo. É como um passo que te leva para mais perto da sua essência e da sua verdadeira missão aqui na Terra’”, legendou a cantora.

“Hoje só quero agradecer a Deus pela vida! Toda a energia que você emite, volta pra você! Então, transmita somente coisas boas, mantenha por perto quem você mais ama!! Seja feliz independente das circunstâncias… Essa é nossa missão!“, completou.

Em outra publicação, Maraisa também postou cliques no local e fez outra reflexão: “Não precisamos ir muito longe pra nos sentirmos completos e felizes! As coisas mais lindas da vida Deus nos deu de graça… Estão aí… Nas coisas mais simples, basta percebermos e termos gratidão!! Ele está presente em tudo e eu pude senti-lo no meio dessa natureza deslumbrante. Seja feliz com o que Deus lhe deu!“.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Magnífica, perfeita“, disse um fã. “Perfeição existe“, afirmou outra internauta. “Linda“, elogiou uma terceira.