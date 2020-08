Maraisa mostra sensualidade em encontro amoroso e vídeo repercute

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu ao mostrar como foi o seu primeiro encontro com o namorado, o sertanejo Fabrício Marques, e o vídeo está dando o que falar.

Nele, a famosa aparece interpretando uma cena do filme Qualquer Gato Vira-Lata, no qual Tati (Cleo) se encontra com Marcelo (Dudu Azevedo), enquanto recebe conselhos do seu ex.

Por meio de um ponto eletrônico, Conrado (Malvino Salvador) deu as dicas e Maraisa seguiu todas as orientações. “Eu no meu primeiro date com o Fabrício”, escreveu na legenda.

“O que eu faço agora?”, pergunta a personagem. “Olha dentro dos olhos dele de baixo para cima. Agora sorria. Sem mostrar os dentes. Agora passa a mão no cabelo”, instruiu o rapaz.

“Suavemente, jogando ele para trás”, completou ele na cena, que foi seguida à risca por Maraisa, fazendo com que ela arrancasse elogios dos seguidores nos comentários.

“Amor você é meu presente de Deus!!! Mais Vamos Respeitar né gente que mulher charmosa”, disparou Fabrício nos comentários.

“Amo esse filme. E esse decote? Fiu Fiu”, reagiu uma seguidora. “Se você me olha assim, eu já me desmorono todinha”, disparou outra.

Confira: