Marcão do Povo cria reality de drag queens no YouTube

Marcão do Povo está prestes a virar uma espécie de RuPaul brasileiro. Segundo o portal ., o apresentador irá fazer um reality de competição com drag queens no seu canal do YouTube.

Sem revelar os nomes presentes na atração, Marcão adiantou: “Será tudo em uma casa de luxo, uma fazenda. Aí, uma tenta furar o olho da outra (risos). Teremos a bicha rei, porque é ela quem domina a parada, mas fura o olho de todos (risos)”.

“Teremos maquiagem, baladas para ver quem se diverte mais, quem dança melhor, quem nada melhor e quem fura mais o olho. Tem muita coisa bacana“, garantiu o apresentador, que revelou que as disputas serão dignas de RuPaul’s Drag Race.

O contratado do SBT ainda avisou que o programa não será algo apelativo: “Muitas pessoas pensam que ao fazer um reality como esse, vai ter vulgaridade. Não pode levar para esse lado. Esse quadro é a parte alegre e extrovertida do programa“.

Animado com o projeto, Marcão do Povo afirmou que está pronto para possíveis críticas. “Tem muito demagogo no Brasil. Muita gente fala: ‘Eu apoio’. Então, vai lá e faz na sua TV. A pessoa não tem coragem e fica se escondendo, não abraça a causa. Eu nunca tive máscara. Minhas coisas eu faço sem máscara, não sou personagem“, disse.