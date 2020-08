Marcela Mc Gowan causa com fotos e fala sobre valorização do corpo real

Desde quando estava no BBB 20, Marcela Mc Gowan já mostrava o quanto se importava com a liberdade e valorização do corpo feminino. Agora com uma grande visibilidade no Instagram, a médica criou um quadro chamado Segunda da Autoestima, em que fala sobre o assunto. Nas fotos, a ex-sister tem deixado o corpo aparecer da forma como ele realmente é.

Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a ginecologista a razão de ter começado a abordar o tema nas suas redes sociais: “Todas essas pautas que permeiam o universo feminino me encantam. Acredito também que elas dialoguem muito entre si. Falar de pressão estética, de amor próprio, de autoaceitação com mulheres é muito importante”.

“Resolvi incluir essa pauta entre as outras que trato por uma questão pessoal. Ir para o BBB me libertou por saber que as pessoas já me viram 24 horas e de todos os jeitos. Eu tirei aquele peso da imagem perfeita da internet. Minha intenção é continuar sendo honesta comigo e com as outras mulheres sobre meu corpo real”, explicou.

Quando questionada se engordou depois do programa, Marcela esclareceu: “Na verdade, quando saí do BBB, eu emagreci porque estava muito deprimida. Conforme fui melhorando, esses quilos acabaram voltando. Estou do mesmo jeito que antes: a diferença é que posto fotos em poses que não postaria antes. Meu corpo é real em qualquer situação, ele acaba refletindo os momentos que estou vivendo”.

Bem resolvida com o seu corpo e querendo passar isso para outras mulheres, Marcela Mc Gowan pediu recentemente para um ensaio fotográfico seu não ter retoques. “Eu peço em todos os ensaios, principalmente os que mostram mais o corpo. Todo mundo aceita bem e acha a ideia legal. Eu faço mais por mim do que qualquer coisa. É um trabalho de me aceitar como sou realmente“, disse.

Ver essa foto no Instagram COMER SEM CULPA. Na #segundadaautoestima de hoje, eu queria falar sobre a relação com a alimentação. Desde a adolescência, quando comecei a entender as cobranças e padrões, e sobretudo depois que comecei a trabalhar como modelo, minha relação com a comida ficou péssima! Eu oscilei sempre entre dietas mega restritivas e períodos de compulsão, seguidos de uma culpa absurda. Forcei vômitos, passei dias só na base da água e o pior, fui desaprendendo a me nutrir, desaprendendo a equilibrar, me distanciando do que meu corpo pedia e precisava. Esse é um dos processos que ainda estão acontecendo pra mim, escolher minha comida com consciência, entender que não posso me perder em uma alimentação ruim, mas também não preciso me alimentar pensando só em emagrecer. Equilíbrio, boas escolhas e saúde, devem ser nossa prioridade! Meu pratinho de macarrão não é meu inimigo e eu não preciso me sentir mal por comer docinhos no aniversário da minha sobrinha. E você? Quando foi a última vez que comeu SEM CULPA? #segundadaautoestima Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan) em 17 de Ago, 2020 às 9:07 PDT