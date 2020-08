Marcela Mc Gowan escancara relação com pai biológico em momento de reflexão

Marcela Mc Gowan participou há poucos meses do BBB 2020, onde chamava a atenção por falar abertamente de assuntos tratados como tabu, como a sexualidade. Ainda dentro da esfera da sua intimidade, a loira — agora com os cabelos pintados de rosa — expôs de sua relação com a paternidade.

Primeiramente, a ex-BBB aproveitou o Dia dos Pais — comemorado nesse domingo (9) — para parabenizar seus seguidores que exercem tal função: “Não tem como não falar de hoje, que é o Dia dos Pais. Quero dar parabéns a todos do meu Instagram que exercem a paternidade de alguma maneira. Que a gente possa refletir sobre os modelos de paternidade“.

Na sequência, Marcela exaltou a importância da mãe em sua vida, revelou o relacionamento conturbado com o pai biológico: “Tenho que agradecer muito a minha mãe no dia de hoje porque ela foi meu pai durante muito tempo e meu padrasto também que em um segundo momento assumiu esse papel“.

“Eu sempre tive uma relação complicada em relação à paternidade e ao meu pai, mas tive um pai que me escolheu de coração e que mesmo não sendo meu pai biológico me criou. Ele esteve lá quando eu fiquei doente, nas apresentações do ballet, no dia que entrei na faculdade, no dia que formei, no dia do casamento e quando eu sofri no divórcio. Inclusive assistiu tudinho do BBB e torceu muito“, prosseguiu a famosa, elogiando seu pai afetivo.

“Te amo papito. Obrigado por tudo que você me ensinou e me proporcionou nessa vida. Minha relação com a paternidade me ensinou muito sobre como ela tem muito mais a ver com amor do que com biologia“, disse Marcela Mc Gowan, abrindo espaço para uma discussão ampla sobre a paternidade, como um todo.

A médica finalizou citando a polêmica com Thammy Miranda, em que internautas o tentaram deslegitimar como pai: “Estou falando tudo isso por essa questão do Thammy, que aconteceu recentemente, e das pessoas estarem invalidando a paternidade dele. Tem muito mais a ver com escolha, afeto, amor e disponibilidade para exercer isso. A gente sabe que tem um montão de pai biológico que abandona os filhos. Temos que repensar tudo isso e validar todas as formas de paternidade que existem“.

Confira: