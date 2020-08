Marcela McGowan revela ter sofrido crise de pânico pós-BBB

A saúde mental de Marcela McGowan, participante do BBB 2020, não anda nada bem… Foi o que ela confessou em recente postagem no Twitter, ao afirmar que sofreu crises de pânico e ansiedade esta semana.

“Antes de ontem eu tive um ataque de ansiedade e pânico! Nunca tinha tido e foi um dos piores momentos da minha vida! Eu só não fui pro hospital porque um amigo ficou no viva voz comigo até eu me acalmar“, iniciou.

Em seguida, a médica contou que um parceiro muito especial também a ajudou a superar o momento difícil: “E o Romeu estava em casa também, o que me ajudou muito porque ele deitou quietinho perto de mim e a respiraçãozinha dele foi me acalmando. O mix de pós BBB + pandemia + exposição em rede social mexeu demais com minha saúde mental, por isso as vezes eu sumo“, explicou, referindo-se ao cachorro.

Nos Stories, Marcela fez questão de tranquilizar os fãs que ficaram em polvorosa com as suas declarações. “Eu já estou cuidando disso, mas gostaria de agradecer esse carinho. Acho que temos que normalizar falar disso nesta época que estamos vivendo e acho que todos nós precisamos dar uma atençãozinha para a nossa saúde mental porque estamos em um momento muito delicado e tudo bem não estar bem sempre“, defendeu.

No período de pós pandemia, ela tem se dedicado a tirar dúvidas sexuais dos seus seguidores no TikTok e, recentemente, surpreendeu a todos com uma resposta específica.

Na ocasião, uma das perguntas que lhe fizeram foi sobre o cheiro das partes íntimas da mulher e a resposta da famosa foi bem direta. “Não tem cheiro ruim coisa nenhuma. O cheiro é um cheiro específico e normal“, explicou.

“Pra te vender produtos de limpeza íntima, te convenceram que você deveria cheirar flores do campo, moranguinho ou tutti-frutti. Se fosse pra cheirar a flores do campo, nasceria com cheiro de flores do campo“, completou.

Confira:

Agora falando sério com vocês! Antes de ontem eu tive um ataque de ansiedade e pânico! Nunca tinha tido e foi um dos piores momentos da minha vida! Eu só não fui pro hospital pq um amigo ficou no viva voz comigo até eu me acalmar… — Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan) July 28, 2020