Marcelo Adnet ironiza jornalismo da Record e RedeTV! ao falar de Bolsonaro

Crítico ferrenho de Jair Bolsonaro (sem partido), Marcelo Adnet surpreendeu ao ironizar o jornalismo da Record e da RedeTV!, neste final de semana. Tudo aconteceu quando o humorista reagiu a uma postagem do cantor China Ina.

“Depois dessa matéria do #Fantastico sobre fakenews esse governo ainda sobrevive? Fica claro que muita gente foi enganada antes e depois das eleições”, escreveu o músico, fazendo referência a uma reportagem do Fantástico sobre a ligação de pessoas próximas do presidente da República no compartilhamento de fake news.

O global, então, ironizou a postagem falando sobre os dois veículos de imprensa mais próximos ao político, assim como os demais, que sofrem frequentes críticas de Bolsonaro.

“Você ainda acredita na Globo, Cultura, Folha, Estadão, NYT, Financial Times, UOL, Intercept, Veja, El País, Economist, CNN, Globonews e cientistas??? Eu não, só vejo Record, RedeTV e a página Bolsofeios, os únicos que falam a verdade!”, afirmou Marcelo Adnet.

Você ainda acredita na Globo, Cultura, Folha, Estadão, NYT, Financial Times, UOL, Intercept, Veja, El País, Economist, CNN, Globonews e cientistas??? Eu não, só vejo Record, RedeTV e a página Bolsofeios, os únicos que falam a verdade! — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) August 3, 2020

O humorista, cabe lembrar, tem feito paródias diárias para o GloboPlay sobre os principais acontecimentos políticos. Recentemente, Adnet imitou o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula (PT), o ministro da Economia Paulo Guedes e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), entre outros nomes da política brasileira.

A pauta da vez foi a travada Reforma Tributária. O global começou com Guedes um rap sobre o assunto na visão do economista sobre o que verdadeiramente representa a mudança.

“Reforma Tributária, o grande ganha mais, o pequeno vai ficar pra trás. Granada no bolso, trabalhador sem salário. Cada um que que se faça de otário. Vamos ganhar com recurso público para salvar grandes companhias, mas não vamos ajudar empresas pequenininhas. O que isso quer dizer? Dane-se o empreendedor. Nós vamos ajudar, o banco e os ‘pastor’”, debochou.