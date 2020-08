Marcelo Adnet negocia compra de mansão milionária de Danielle Winits

Prestes a aumentar a família, Marcelo Adnet, que está esperando o primeiro filho com Patrícia Cardoso, sua esposa, quer uma casa maior…

Para isso, o ator está negociando a compra da mansão de Danielle Winits no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, Adnet pretende se mudar em breve para o imóvel avaliado em cerca de R$ 4 milhões.

Quando se mudar, Marcelo e Patrícia, que está grávida de 24 semanas de uma menina, se tornarão vizinhos de vários famosos, já que o condomínio onde a mansão está conta com os imóveis de casais Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte e Renato Góes e Thaila Ayala.

De acordo com a publicação, Winits é dona da mansão desde 2011. A atriz foi para lá após se casar com Jonatas Fato, pai do seu filho mais novo, Guy. A casa de dois andares, piscina e um amplo terreno, já foi cenário de ensaios fotográficos e festas.

Vale lembrar que Marcelo Adnet e Cardoso anunciaram a gravidez no dia 27 de julho. A famosa publicou uma foto em sua conta no Instagram, mostrando a barriguinha. “Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha”, escreveu.

Ela e o humorista estão juntos desde maio de 2017. Os dois têm trabalhado em parceria durante a quarentena. A esposa do global está ajudando nas produções dos episódios diários do Sinta-se Em Casa, programa dele para o Globoplay.