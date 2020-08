Marcelo Alves e Ygor Catatau exaltam acerto com o Vasco

Os primeiros reforços do Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro foram o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau. Ambos foram apresentados em live realizada pela Vasco TV.

Marcos Alves, de 22 anos, foi elogiado pelo zagueiro Leandro Castán. O defensor, ex-Madureira, agradeceu o apoio do capitão cruzmaltino.

“Fiquei muito feliz com a declaração do Castan, é um dos melhores zagueiros do Brasil. Gosto muito de vê-lo jogar. O Vasco tem uma linda história no futebol e uma torcida muito apaixonada. É trabalhar forte e buscar meu espaço. Que seja um ano de muitas alegrias”, disse.

Pra ir aquecendo, se liga nos nossos jogadores reagindo ao vídeo de lançamento #VascoDaGama + #Kappa. 👉 https://t.co/KqncOFLfQG#VemPraVascoTv pic.twitter.com/SQ87xNcFRZ — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 3, 2020

Já Ygor Catatau comemorou a oportunidade no Vasco e lembrou que estava soltando pipa quando recebeu a notícia do acerto.

“Eu estava soltando pipa, mas soltei a pipa na hora. Fiquei muito feliz.Feliz por essa oportunidade de assinar esse contrato e por poder ajudar. Eu estou muito nervoso… Na verdade estou muito emocionado. Agora é trabalhar com tranquilidade para que eu possa buscar um espaço na equipe”, declarou.

Ambos vão buscar espaço dentro do elenco cruzmaltino na sequência da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda está na disputa da Copa do Brasil e Sul-Americana.