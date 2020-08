Marcelo Serrado, Fabrício Boliveira e Pedro Novaes vão estrelar nova novela das 19h

Novela de Cláudia Souto para às 19h, com estreia prevista para o segundo semestre de 2021, Cara e Coragem está com três dos seis protagonistas definidos. São eles: Marcelo Serrado, Fabrício Boliveira e Pedro Novaes. Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, resta agora escolher as atrizes que vão formar par com tais atores.

Na trama com direção artística de Natália Grimberg – de Malhação – Vidas Brasileiras (2018) –, Serrado viverá um dublê com dificuldades para exercer o ofício por conta da idade. Para Boliveira, a equipe designou o chefe da segurança de uma siderúrgica. Novaes, por sua vez, fará um jovem rico, adepto de esportes radicais. Os três se unem, no “primeiro ato”, para montar uma empresa de dublês.

O tipo reservado para Marcelo Serrado mantém envolvimento com uma profissional da área em que ele atua. Já o segurança destinado a Fabrício Boliveira irá se relacionar com a dona da empresa em que trabalha. Ainda, o casal formado pelo personagem de Pedro Novaes e uma praticante de dança aérea. Cabe lembrar que Mariana Santos e Agatha Moreira estão cotadas para o elenco.

Cara e Coragem terá a bucólica Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, como cenário. O lugarejo é marcado pelo trânsito de bicicletas e charretes e por peculiaridades como um cemitério para passarinhos. Também por ambientar a narrativa de A Moreninha, livro de Joaquim Manuel de Macedo que a Globo transformou em novela em 1965 e 1975.

O segundo trabalho como titular de Cláudia Souto – autora de Pega Pega (2017) – virá na sequência da fase final de Salve-se Quem Puder e de Quanto Mais Vida, Melhor!, escritas, respectivamente, por Daniel Ortiz e Mauro Wilson. O lançamento, cogitado para o início de 2021, foi adiado em razão da pandemia de coronavírus.