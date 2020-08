Marcelo Tas surpreende e detona Rafinha Bastos após comparação polêmica

Marcelo Tas e Rafinha Bastos trabalharam juntos no extinto CQC, da Band, mas parece que não seguem uma amizade. O apresentador do Provoca, da TV Cultura, confirmou isso neste sábado (22), quando reagiu a um comentário polêmico do humorista.

“O Rafinha é o Romero Britto da comédia. É popular, tá tentando uma carreira nos EUA, mas não é um Pablo Picasso. O Romero pelo menos já ficou rico. Força, guerreiro!”, disparou Tas, em seu Twitter.

A postagem do famoso aconteceu dias após Rafinha Bastos surpreender com uma comparação inusitada envolvendo o ex-colega. “Só agora vocês perceberam que o Tas é o véio da Havan?”, escreveu o polêmico comediante, fazendo referência ao empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.

O empresário citado pelo artista, cabe lembrar, é conhecido por ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desde a campanha eleitoral, em 2018.

Em seguida, Rafinha ainda fez uma ameaça surpreendente. “Talvez seja a hora de publicar o meu livro A VERDADEIRA HISTÓRIA DO CQC. No aguardo do contato de alguma editora interessada”, detonou ele.

O comentário foi feito após a repercussão do comentário de Marcelo Tas para Marcelo Adnet, que foi entrevistado no Roda Viva, da TV Cultura, no começo a semana.

“Quando você fala que é um humorista de esquerda, você nunca reparou que em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Acho muito perigoso para pessoas que trabalham com humor tomarem um partido, especialmente quando o humor é censurado, como no caso de Cuba, que é um país muito triste”, declarou o eterno Ernesto Varela.

