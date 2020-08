Márcia Dantas é a mais cotada para substituir Rachel Sheherazade no SBT Brasil

Apesar de não haver ainda um anúncio oficial, já é dado como certo que Márcia Dantas vai herdar o posto de Rachel Sheherazade no SBT Brasil. A atual titular do principal telejornal da emissora do Silvio Santos tem contrato até setembro e não há perspectiva para uma renovação.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, a saída da parceira de Carlos Nascimento do canal já é dada como certa e a ex-apresentadora do Primeiro Impacto é a mais indicada para assumir a bancada.

Desde o início do mês de julho, Márcia não faz mais parte do matinal, do qual era comandante da terceira parte após a passagem de Dudu Camargo e Marcão do Povo. A decisão de tirar a âncora do noticiário partiu do próprio Silvio Santos. A profissional ficou marcada por derrubar os números de audiência quando lhe era passado o comando do programa.

Desde então, âncora passou a ser a substituta oficial de Rachel na bancada do SBT Brasil nas edições de sexta-feira e sábado e também nas folgas da titular. Por isso, nada mais comum que com a saída de Sheherazade ela passe a assumir o telejornal junto com Carlos Nascimento.