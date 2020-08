Márcio Garcia alfineta haters e filho chama atenção por barriga tanquinho

Márcio Garcia se casou com Andrea Santa Rosa e com ela teve três filhos: João (5), Felipe (11), Nina (15) e Pedro (17). O primogênito do casal posou para uma selfie com o pai, que rendeu vários assuntos nas redes sociais.

No sábado (8), Pedro Garcia se adiantou ao postar uma foto com o ator/apresentador e escreveu, no Instagram, a seguinte legenda: “Amanhã é dia desse cara que eu amo muito e que me ensinou tudo que eu sei, além de todos os valores que levo pra vida . Feliz Dia dos Pais“.

Márcio já havia compartilhado a mesma imagem e descreveu seu contexto: “Sábado de muito sol ao lado do meu príncipe, Pedro… Meu freguês no futebol de mesa! Que Deus abençoe a todos“. Por fim, alfinetou aqueles que insinuam que ele edita as fotos: “Até os que irão dizer que tem Photoshop“.

Pedro, no campo de comentários da rede social, respondeu ao pai: “Freguês hoje, amanhã tem revanche“. O jovem de 17 anos, por sinal, chamou a atenção devido a exibir a barriga sarada. Com Márcio Garcia, ele vive fazendo os mais diversos exercícios físicos.



“Mas gente, quanto tempo eu dormi? Cada dia que passa ele fica maior, mais diferente“, declarou uma internauta, impressionada com a boa forma do filho do ator e apresentador. Outra pessoa brincou: “Pelo visto nem precisa de tanque pra lavar as roupas, já tem o abdômen do guri aí. Estou chocada“.



Confira: