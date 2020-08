Marcio Garcia faz questionamento sobre paternidade e dá conselho

Marcio Garcia usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (26) para fazer uma reflexão. Ao postar uma foto pensativo, o ator se questionou quanto ao seu papel de pai.

“As vezes fico pensando se o que faço pelos meus filhos é suficiente e se sou, realmente, um bom pai...”, iniciou Marcio, que tem os herdeiros Nina, Pedro e Felipe.

“Então, concluo que ninguém poderá me dar essa resposta e o que me resta é ser o melhor pai que EU posso ser. Seja presente! Converse com seus filhos individualmente. Quebre as barreiras. Pergunte. Escute“, aconselhou o global.

“Apenas dizer o que esperamos deles e dar diretrizes não é suficiente… Abra sua mente e se esforce pra compreender o que eles tem a dizer. Que Deus nos ilumine diariamente neste aprendizado infinito e maravilhoso, que é a paternidade“, concluiu Marcio Garcia.

Nos comentários, internautas reagiram. “Pelas suas postagens vejo que é um pai nota mil. Um exemplo de pai!! Você está de parabéns”, afirmou uma fã. “Você é um grande pai, nunca perfeito como eles talvez gostariam. Parabéns pela sua preocupação com seus filhos, Márcio“, elogiou outra.