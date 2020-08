Márcio Garcia posta vídeo com sunga apertadinha e tamanho impressiona

Um dos maiores galãs dos anos 2000, Márcio Garcia mostrou o motivo de ter levado muitas brasileiras e brasileiros ao delírio no passado, quando costumava ostentar seu corpão de sunga.

Em seu perfil no Instagram, no auge dos seus 50 anos de idade, ele relembrou um vídeo antigo, no qual aparecia de sunga, com os esportistas como Vítor Belfort, Beto Simas e Álvaro Romano.

Na ocasião, eles participavam de uma matéria antiga do Vídeo Show. Na legenda, o ator revelou que “era pra ser uma matéria como outra qualquer mas virou um treino”, com os três.

“Tá bom, foi uma coça… Mas valeu, pois foi o dia em que comecei a sonhar com a faixa preta de Jiu-Jitsu conquistada anos depois com a ajuda do meu irmão, mestre Castello Branco”, relembrou.

“Vale a lição: ‘O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu’”, completou. E nos comentários, os seguidores foram ao delírio. “Uma coisa é certa, não tem um feio”, reagiu uma fã.

“É… Você sempre foi um homem lindo mesmo”, disse mais uma. “Que delícia”, afirmou outra. “Faz tempo hein. Nossa lembro muito bem desta matéria!!! Hoje cabelos brancos e mais lindo”, comentou mais uma.

Confira: