Márcio Poncio investe em igreja diferente e Jonathan Couto vira coach

Como tudo agora está se voltando para o digital, a família Poncio resolveu se atualizar. Segundo o jornal Extra, o Pastor Márcio Poncio e genro Jonathan Couto decidiram criar uma “igreja virtual”.

O novo empreendimento religioso, chamado de Igreja da Nuvem, será um templo virtual, com lives e orientações sobre o assunto.

Jonathan, que é esposo de Sarah Poncio, está tocando o projeto como uma espécie de coach. O empresário irá passar ensinamentos bíblicos, mas também dará dicas de engajamento digital e empreendedorismo.

Por falar em Couto, os seguidores do influenciador digital não ficaram nada satisfeitos com uma atitude recente tomada poro ele envolvendo o canal de um dos seus filhos no YouTube.

Na plataforma, os fãs que acompanhavam o pequeno José perceberam que a conta da criança foi substituída pela do pai, que, desde então, tem publicado vídeos de mensagens religiosas.

Todos os nomes que remetiam ao filho foram substituídos pelo dele, inclusive as fotos foram trocadas, e os seguidores estão reclamando, já que seguiram a criança, não ele.

Nos comentários, uma pessoa detonou o pastor e fez a seguinte acusação: “Usando o filho pra ganhar Midia nenhuma novidade”. “Usou a criança pra ganhar inscritos, não choca vindo dessa família”, disparou outra. “Se as pessoas se inscreveram por causa do Zé, como ele se apodera assim?”, questionou mais uma.