Marco Pigossi alfineta Aguinaldo Silva e imprensa com mensagem reflexiva

Marco Pigossi optou por encerrar a semana com uma mensagem reflexiva. O post do ator, contudo, soou como alfinetada para Aguinaldo Silva. Os dois se desentenderam nos últimos dias – sem partir para o confronto direto – por conta da reapresentação de Fina Estampa (2011) na Globo. A novela escrita por Aguinaldo, com Pigossi interpretando Rafael, vai ao ar às 21h.

Marco publicou um vídeo dele assoprando uma flor. Na legenda, escreveu: “O nome do vídeo é: Palavras tiradas de contexto e jogadas ao vento durante uma pandemia”. Ele ainda apostou na hashtag “apoie o jornalismo sério”; talvez, em resposta ao burburinho causado pela fala disparada em live com João Vicente de Castro para o GNT, canal do Grupo Globo.

Na ocasião, Marco Pigossi declarou: “Eu tinha 22 anos, com umas mechas loiras no cabelo. Fora o que se falava. Essa novela deveria ser proibida de reprisar porque são tantas barbaridades. É uma loucura passar uma novela dessa”. A repercussão chegou até Aguinaldo, que associou o termo “proibida” à Censura e passou os últimos dias rebatendo argumentos favoráveis à posição do ator.

Em entrevista ao jornalista Maurício Stycer, Aguinaldo Silva afirmou não ter mágoa do galã. E também se posicionou contra setores da imprensa: “Não consigo entender a campanha contra a novela. Que os haters de internet façam isso, faz parte. Mas quem tem um site de notícias tem responsabilidade. Não podem aproveitar uma situação como essa para atacar a novela”.

O novo post de Pigossi, porém, pode não ter servido apenas para serenar os ânimos. Apesar de não ter mencionado Fina Estampa, Marco propagandeou a substituta, A Força do Querer (2017), na qual vivia Zeca. “‘A Força do Querer’ volta em breve”, destacou. Cabe lembrar que o folhetim de Gloria Perez também já foi alvo de críticas de seu protagonista.

“Vivemos em uma sociedade machista estruturalmente. Achei que essa novela traria esse questionamento, mas nada disso aconteceu. O Zeca me fez repensar minha função social e artística como ator”, revelou à revista GQ, em outubro de 2018. Após a trama, e uma participação em Onde Nascem os Fortes (2018), ele deixou a Globo.

Confira: