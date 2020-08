Marco Pigossi dá detalhes de sua vida nos EUA e trabalho na Netflix

Parte do elenco da terceira temporada de Alto Mar, produção espanhola que chega nesta sexta-feira (7) à Netflix, Marco Pigossi concedeu uma entrevista ao UOL e falou sobre a carreira internacional, além da sua vida em Los Angeles.

O ator contou que passou a estudar espanhol após assinar com a plataforma de streaming. “Quando comecei a minha parceria com a Netflix, concordamos que o espanhol seria uma língua interessante que eu dominasse, em função do mercado. É o segundo maior mercado, a segunda língua mais falada”, revelou ele.

Em Alto Mar, que se passa em um cruzeiro, ele vive um espião e detalhou a sua experiência. “Meu personagem é um espião. Ele trabalha para o serviço de inteligência do governo britânico, entra para buscar esse cientista, e tentar capturar esse vírus. E aí muita coisa vai acontecer”, explicou o famoso.

Em Los Angeles, onde acabou ficando após a eclosão da pandemia, o artista tem se dedicado a fazer testes. “Tenho feito testes ‘self tapes’, que eles chamam aqui, que a gente se grava para fazer o próprio teste. Tenho feito cursos. Faço um dialect coach, que alguns testes eles pedem para que seja um personagem americano, né? E aí eu nunca iria perder essa oportunidade”, comentou.

Marco Pigossi, que em breve vai aparecer também na série Cidade Invisível, garantiu que não pretende esquecer as suas origens. “Não tenho a menor vontade de perder o meu sotaque. Acho que sempre vou ser um ator brasileiro, né? E a gente vê muitos atores interessantes aí fazendo isso. Antonio Banderas, Javier Bardem, o próprio Wagner Moura, mas tem alguns testes que pedem personagens americanos”, ponderou.