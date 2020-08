Marco Pigossi detona Fina Estampa: “Essa novela deveria ser proibida de reprisar”

No elenco da segunda temporada de Alto Mar, na Netflix, Marco Pigossi se juntou aos telespectadores que se incomodam com a quantidade de tramas consideradas ultrapassadas em Fina Estampa (2011). Durante uma live com João Vicente de Castro no Instagram, o ator revelou que sente vergonha ao ver algumas cenas da edição especial da novela de Aguinaldo Silva.

“O que se falava nessa novela, essa novela deveria ser proibida de reprisar, são tantas barbaridades… É uma loucura passar uma novela dessa. É interessante ver que em 2011 era o começo dessas discussões [políticas]. Agora passar uma novela dessas hoje é uma loucura. Eu tenho vergonha de algumas coisas que são faladas, de como são tratadas nesta novela, tenho vergonha também da minha atuação, das minhas mechas loiras, mas faz parte”, desabafou na conversa.

Na trama exibida há 9 anos, o ex-contratado da Globo interpretou Rafael, um dos personagens que mais despertam a curiosidade do público. Ele começou a trama como um mau caráter que vivia de golpes, chegou a agredir a amante Zuleika (Juliana Knust) e ir preso, mas se regenerou após se apaixonar de verdade por Amália (Sophie Charlotte), filha de Griselda (Lilia Cabral).

Apesar de ser alvo constante da crítica e do público, Fina Estampa costuma ser defendida por seu elenco. Lilia Cabral, Christiane Torloni, Dan Stulbach, Marcelo Serrado e Paulo Rocha, por exemplo, são atores que recentemente saíram em defesa de seus personagens.

PASSANDO MAL com o Marco Pigossi chutando Fina Estampa falando que tem vergonha alheia 🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/XET2IQZNds — Pedro (@tuitapedro) August 11, 2020