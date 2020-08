Marco Pigossi é chamado de feio por internauta e surpreende com a resposta

Marco Pigossi sempre foi muito discreto nas redes sociais, mas resolveu dar o ar da graça ao se “intrometer” em uma conversa de duas pessoas que falavam sobre ele no Twitter.

Conhecido pelos seus personagens em várias novelas da Globo e agora na Netflix, o famoso foi citado por uma fã que ameaçou bloquear uma amiga por não achá-lo bonito.

Imediatamente, a pessoa em questão minimizou a situação e pediu: “Ai, segue a vida“. Mas a fã continuou defendendo e postou uma foto do galã.

“Olha a cara de bobão, que lindo“, reagiu. “Mas o Instagram dele é péssimo“, comentou a amiga, que recebeu a resposta de ninguém menos que o próprio Pigossi.

Mesmo sem escrever nenhuma palavra, ele repercutiu ao responder com a figura de dois olhinhos, para mostrar que estava lendo tudo que elas diziam.

Constrangida, a moça que o criticou tentou se explicar: “Moço, desculpa, vi outras fotos e você é bonito sim. As que eu vi que não souberam valorizar“.

E a fã seguiu defendendo: “Ele não sabe escolher foto“. Após a repercussão, vários outros internautas começaram a elogiar a beleza do ex-global.

“Gente esse homem é lindo, como alguém pode falar isso dele?“, questionou uma pessoa. “Se esse homem não é lindo, então eu sou uma desgraça“, brincou outra.

“Esses famosos ficam procurando o nome deles pra ver o que o povo fala, é?“, questionou mais uma. Vale lembrar que Marco Pigossi voltará a ser visto todos os dias na Globo.

No ar com a recente terceira temporada da série espanhola Alto Mar, na Netflix, ele faz parte do elenco de A Força do Querer (2017), que será reprisada no lugar de Fina Estampa (2011).

Confira: