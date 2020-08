Marcos Caruso confessa que machucou Regiane Alves com cintada

Mulheres Apaixonadas (2003) está de volta ao ar no canal Viva. Entre as cenas mais marcantes do folhetim está a que Carlão bate na filha Dóris, personagens interpretados por Marcos Caruso e Regiane Alves. Em live com Teresa Cristina, o ator revelou que a cintada foi de verdade.

O veterano garantiu que a sequência, que na época foi muito pedida pelo público, precisou ser regravada para dar veracidade.

“Nós gravamos a cena do cinto de uma vez só. Eu pegava, botava ela na cama, e foram 12 cintadas. Só que o cinto que foi usado era cenográfico, de feltro, como se fosse isso, para não machucar a atriz, obviamente”, declarou Marcos Caruso.

No folhetim, a personagem de Regiane Alves maltratava os avós. Por isso, seu pai, vivido pelo famoso, se revoltou e bateu muito nela.

“Fomos para casa e, na noite da gravação, recebi uma ligação do Ricardo Waddington, que era o diretor da novela, que disse: ‘Caruso, nós vamos ter que regravar a cena’. Eu disse: ‘Não, pelo amor de Deus’”, comentou o artista.

“Não tem jeito, ficou falso. Cada vez que levantava o cinto, o cinto fazia assim (torto), ficava mole, então não dava a verossimilhança. Vamos ter que fazer de novo com cinto de verdade, de couro”, confessou ele.

Caruso ainda disse: “No outro dia fomos para o estúdio, colocaram a Regiane em uma posição que cinto não pegasse nela, obviamente, e foram 12 cintadas. Que 11 não pegaram nela, mas a 12ª… foi. Ficou uma marca vermelha, que acho que a Regiane tem até hoje essa marca. Foi um horror. Foi a última cintada, ela deu um grito. Tá no ar isso!”.

“Acabou a cena, nós nos abraçamos. A Regiane chorava, mas chorava de dor, e eu chorava pela dor dela e por ter dado uma cintada nela sem querer, mas dei. Fazer o que? Então, a cena que vocês vão ver é com cinto de verdade”, entregou o famoso.

O ator completou com bom humor: “Até hoje peço desculpas, estou há 17 anos pedindo desculpas pra Regiane pela cintada que eu dei”.