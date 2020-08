Marcos Caruso diz que é bissexual e revela detalhes da vida íntima

Marcos Caruso revelou que é bissexual. O ator de 68 anos falou sobre o assunto pela primeira vez durante uma live com a drag queen Suzy Brasil. O intérprete do Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo confessou que o olhar do seu parceiro ou parceira é “o que dá tesão”.

“O que me dá tesão é o olhar. Não me interessa o corpo, não importa o corpo. É o olho. Bateu, bateu. E se tem o olhar, é o olhar da pessoa, não o olhar da personagem”, afirmou o veterano na transmissão via Instagram.

“Como eu trabalho muito com personagem… Se eu levar para cama mais um…”, refletiu o ator, que foi casado com a atriz Jussara Freire e juntos tiveram dois filhos, Caetano e Mari Caruso.

O tema não foi amplamente discutido, mas o global deu detalhe da sua vida sexual. “Sempre fui papai e mamãe. Eu brinco que essa coisa mais violenta, de fantasias sexuais, eu estou guardando para a próxima encarnação”, brincou.

“Eu sou muito certinho, sabe? E é gostoso ser assim. Eu não tenho problema de não ser assim [fetichista]. Eu me satisfaço assim”, argumentou. “Não tem essa coisa de me fantasiar, assistir alguma coisa, ou de imaginar um personagem, eu, o parceiro ou a parceira”, contou Caruso.

Confira: