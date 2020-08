Marcos Harter ataca Globo e Emilly Araújo, que anuncia processo contra o médico

O BBB 17 voltou a ser assunto três anos depois, nesta quinta-feira (27). O motivo? O vazamento de um vídeo de Emilly Araújo, que foi a vencedora da edição, relatando no confessionário as agressões sofridas por Marcos Harter. O médico foi expulso do programa da Globo após o episódio.

“Lembra aquele roxo que eu te mostrei no meu braço? Foi o Marcos que fez. Agora já saiu”, disse a famosa, que aparece de roupão vermelho e mostra uma marca no braço esquerdo ao ser questionada pelo médico da atração.

Após o vazamento, Marcos se pronunciou. “Eu saí do programa com meus braços cheios de marcas das unhas de Emilly e isso nunca foi levado em consideração, além das outras agressões que ela fez contra mim, e isso nunca foi abordado pela Globo”, afirmou em comunicado.

“Se de fato Emilly foi agredida, por que as mais de 200 câmeras do programa não conseguiram registrar tais cenas e estas nunca vieram ao público? Garanto que nunca virão; pois não existem”, completou o médico, que participou de A Fazenda, da Record, no mesmo ano.

Já o advogado de Emilly declarou: “Lamentável a postura adotada pelo Dr. Marcos, o qual continua com uma verdadeira campanha vexatória contra a honra de Emilly ao proferir acusações levianas e sem nenhum lastro probatório”.

“Harter não pode contorcer seu direito de defesa para proferir ataques contra Emilly. Todas as medidas judiciais possíveis serão adotadas para romper com este círculo pernicioso”, concluiu o Dr. Paulo Victor Lima.