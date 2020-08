Marcos Harter contesta imagens da Globo e diz que não viu Emilly apanhando

O BBB 17 voltou a repercutir após vazar um vídeo inédito de Emilly Araújo acusando Marcos Harter de agressão. No ano em questão, o médico foi expulso do programa da Globo e um inquérito foi aberto pela Policia Civil do Rio de Janeiro.

Porém, o famoso parece não ter aceitado muito bem a decisão até hoje. Três anos depois, ele se mostra inconformado e detonou o novo vídeo vazado, dizendo que não mostrou, em nenhum momento, o instante que ele agrediu a colega.

“Engraçado que tinha 200 câmeras mas nenhuma mostrou ela apanhando”, disparou, em um comentário no Instagram. Imediatamente, Marcos foi detonado e os fãs disseram que agressão contra a mulher não é apenas física.

“Dedo na cara, coagindo ela na parede, agressão psicológica e aquele aperto no braço dela é considerado agressão sim”, disparou uma telespectadora. “Homem nunca vai aprender o que é um relacionamento abusivo”, lamentou outra.

“Nada disso é ‘engraçado’ Marcos! Você é a prova viva do quanto o ser humano pode ser cruel, imaturo e egoísta! Pois já se passaram anos do ocorrido e você continua com o mesmo pensamento, com as mesma afirmações”, reagiu mais uma.

Vale lembrar que, na época, a delegada da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá foi aos Estúdios Globo para averiguar o caso, mas o confessionário de nenhum dos dois foi exibido para o público.

Agora, um internauta vazou a conversa que Emilly teve com uma advogada e um médico contratados pela emissora. Usando um roupão vermelho com um biquíni por baixo, a irmã gêmea de Mayla Araújo tirou a peça e mostrou uma marca no braço esquerdo.

“Lembra aquele roxo que eu te mostrei no meu braço? Foi o Marcos que fez. Agora já saiu, mas ainda tem um pouquinho aqui. Foi na festa daqueles músicos, na piscina, retrô. Quando a gente estava deitado naquela coisa preta em cima da hidro“, revelou.

“Ele apertou aqui e aqui anteontem. E ele apertou muito forte o meu pulso e não deixou marca. Só um pouquinho aqui. Mas doeu bastante na hora. Eu reclamei pra ele que tava doendo, que ele tava apertando muito forte o meu pulso“, continuou a jovem.

“Naquele dia que a gente discutiu de manhã, eles (direção do programa) ficaram assustados porque quando eu fiquei falando pra ele (Marcos) que não queria falar com ele, ele me forçou a falar com ele. E quando a gente deitou no chão, ele segurou meu rosto assim e, não ficou doendo, mas ele bateu minha cabeça assim, balançou minha cabeça. Eu assustei com aquilo e ele começou a chorar muito. Daí eu perdoei ele“, disse ainda.

Confira: