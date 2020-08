Marcos Leonardo vive expectativa de estrear no profissional do Santos: “Meu sonho”

Recém-promovido ao elenco profissional, o atacante Macos Leonardo vive a expectativa de estrear pelo time principal do Santos. Destaque das categorias de base, o jogador de 17 anos destacou que está treinando forte, para quando surgir uma oportunidade, aproveitá-la da melhor forma possível.

“Minha expectativa é a melhor possível, me sinto muito mais bem preparado. Estou treinando bem forte, então quando a oportunidade aparecer, eu vou estar preparado para agarrar da melhor forma possível. Meu sonho é estrear no Santos, estrear marcando um gol e ajudando a equipe. E para finalizar com chave de ouro, conquistar a Libertadores”, disse em entrevista à série DNA Santista.

Com os bons desempenhos nas categorias inferiores e o alto número de baixas no plantel santista, o atacante apareceu como uma das surpresas da lista de relacionados do jogo contra a Ponte Preta, na última quinta-feira, pelo Campeonato Paulista.

Marcos Leonardo afirmou que as experiências que somou em suas participações em Copas São Paulo de Futebol Junior o ajudaram bastante para chegar ao profissional.

“A Copinha foi um divisor de águas. Sempre quando eu estava na preparação, o meu foco era estar no profissional. Me ajudou bastante, fico feliz por poder ter jogado, de ganhar experiencia e bagagem. A cada gol que eu fazia a torcida gritava, não tem palavras para descrever isso, marcar gol é muito bom, ainda mais com a torcida gritando”, finalizou.