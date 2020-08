Marcos Mion confessa que acompanha o BBB e explica o motivo

Prestes a estrear uma nova temporada de A Fazenda, da Record, Marcos Mion foi entrevistado por Otaviano Costa e revelou que acompanha do Big Brother Brasil, da Globo.

Segundo o apresentador, ele pega influências no reality concorrente. “É claro que sim [assisto]. E quem não faz isso acaba criando uma bolha prejudicial. A competição tem que servir de motivação. E a Globo faz o BBB com primazia”, afirmou o famoso no OtaLab, do UOL.

“Sem dúvidas eu tenho que saber o que acontece no BBB, como tenho que saber o que acontece nos realities de fora porque o mundo todo pensa criativamente. A gente tem que pegar essas influências para criar a nossa forma de fazer”, completou o artista.

Marcos Mion ainda confessou que troca mensagens com Tiago Leifert, que comanda atualmente o BBB. “Eu e o Tiago somos muito amigos. A gente tem contato, sempre se fala pelo WhatsApp. Se tem uma pessoa que entende o que eu passo é ele. A gente troca muita ideia, muita informação“, disse.

Cabe lembrar que a Record já definiu que a estreia de A Fazenda 2020 acontecerá no próximo dia 8 de setembro. “O reality show A Fazenda estreia no dia 8 de setembro (terça-feira). Com apresentação de Marcos Mion, a 12ª temporada do programa contará com 20 participantes”, destacou a nota da emissora.

“Em breve, [os participantes] passarão por um período de isolamento social e também realizarão testes antes de entrarem definitivamente no confinamento rural”, completou o comunicado.