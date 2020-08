Marcos Mion faz live no Instagram e chora após pergunta comovente

Marcos Mion promoveu uma live emocionante em seu perfil no Instagram, na qual compartilhou com seus seguidores as experiências de ser pai de Romeo, de 15 anos, que é portador do transtorno do espectro do autismo.

Na transmissão, o apresentador da Record recebeu Kenya para falar com mais propriedade sobre o assunto e acabou não conseguindo segurar as lágrimas ao ser questionado sobre os sonhos do filho que ainda falta realizar.

“Fiquei muito emocionado com a sua pergunta. Ele vai fazer 16 anos e… São tantas coisas… Ser uma pessoa bem sucedida te dá uma tranquilidade para oferecer o melhor. Isso significa que ele vai evoluir, mas o que faz diferença é a dedicação de pai e mãe”, declarou.

“O que faz a diferença é o amor que vai estar lá. O Romeu pra mim é o ‘não desistir’. Ele vai fazer 16 anos e é essa quantidade de dias de não desistir das coisas mais simples”, comentou.

“Eu tenho um filho que preciso escovar os dentes dele todos os dias, mas são essas coisas que me dão sentido, me fazem sentir valor, uma motivação de estar aqui”, disse ainda.

Na legenda do post, Mion escreveu: “Todo pai e mãe de autista tem seus fantasmas e medos na mesma intensidade que tem sua alegria e esperança. E fica claro que o dinheiro e status não tem valor algum quando entramos nesse tipo de consideração”.

“Kenya é uma mulher fantástica, sensível, inteligente e, sim, autista. Uma aula de futuro pra mim. Muito obrigado, Kenya. Por tudo. Vontade de guardar essa live num potinho (sentido figurado!)”, completou.

Confira: