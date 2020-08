Marcos Mion revela atitude com estudos dos filhos durante pandemia

Marcos Mion revelou que não deseja que os filhos voltem para a escola ainda durante a pandemia do novo coronavírus. A fala do apresentador foi feita após a precipitada decisão tomada pelo governo do estado de São Paulo, que pretende retomar as aulas presenciais em 7 de outubro.

“Não acredito que seja o momento de voltar. As coisas estão tão estranhas que as pessoas estão lidando com a pandemia como se ela tivesse passado já. Sei que a escola dos meus filhos está fazendo um planejamento forte em parceria com o governo, mas não vou mandá-los na pandemia“, disparou o famoso ao Estadão.

O governo afirmou que a decisão de adiar a retomada das aulas para 7 de outubro é uma medida de precaução para garantir que a situação seja sustentável. No entanto, ainda que mais tarde do que o previsto inicialmente, a atitude tem causado polêmica.

Marcos Mion, então, declarou que pretende continuar educando os filhos no sistema de “home schooling”, em casa. De acordo com o contratado da Record, ele quer ter certeza de que é seguro colocar as crianças na escola novamente.

“Não quero ser cobaia, prefiro ver como funcionará e entrar depois”, declarou o artista, que é pai de Romeo, Donatella e Stefano, frutos do seu casamento com Suzana Gullo.