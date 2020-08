Mari Bridi, esposa de Rafael Cardoso, desabafa sobre pressão estética

Rafael Cardoso começou namorar com Mari Bridi em 2007, em 2013 se casou com ela e tiveram dois filhos: Aurora (5) e Valentim (2). A esposa do galã global — que tem seu corpo musculoso — ganhou peso depois das duas gravidezes e constantemente tem que lidar com comentários odiosos sobre sua forma física.

A loira, em entrevista à Glamour Brasil, ponderou sobre a diferença da abordagem digital desse meio tempo: “Eu comecei a namorar o Rafa um pouco antes dele fazer a primeira novela na Rede Globo. Em 2007 não existia essa vida pública em redes sociais, o Facebook ainda era visto como o ‘novo Orkut’ e só quem tinha acesso aos nossos perfis eram os nossos amigos reais. Não tínhamos acesso à vida cotidiana das pessoas como agora, com Instagram, Twitter, TikTok, etc., era o começo do mundo de YouTubers e blogueiras. Então ‘gente famosa’ era só quem aparecia na televisão ou nas revistas”.

Mari detalhou que no início do romance ainda tinha o corpo dentro dos padrões estéticos que a sociedade impõe, portanto não sofria discriminações nessa ocasião: “Quando começamos a namorar, eu tinha 21 anos e desfilava por aí o tal ‘corpo padrão’, aceitável pela sociedade e, portanto, aceitável para namorar uma pessoa famosa. O engraçado é que quando as pessoas começaram a ter acesso a mim, eu estava em um momento transformador e divisor de águas da minha vida, como na vida de qualquer outra mulher, que é a gravidez”.

“Na gestação da Aurora, eu engordei 22kg. Tenho 1,54m e ela nasceu enorme, 50cm e pesando 4kg. Ou seja. nasceu com quase 1/3 do meu tamanho. Era uma mega bebê. O pós-parto foi super difícil, entre ser uma mãe de primeira viagem e lidar com todo o puerpério, eu levei mais de um ano para lembrar que eu existia como pessoa, sem ser a mãe da Aurora. Confesso que meu peso não era uma questão para mim, só que para algumas pessoas ele era”, prosseguiu a youtuber, dando seu parecer sobre a situação que começara a enfrentar.

Mari Bridi, por conta de mensagens depreciativas, percebeu que a todo momento estava sendo deslegitimada como mulher: “Como que eu, mulher de um galã, não estava com a barriga cheia de gominhos poucos meses depois de parir?. Era um absurdo o galã querer continuar casado com uma mulher como eu, normal, que passava por todas as vivências normais de uma mulher após ser mãe”.

Mesmo lidando com essa pressão estética da sociedade, a esposa de Rafael Cardoso resolveu usar seu canal de vídeos para ajudar mulheres que lidam com o mesmo drama: “Foi aí que comecei a me pronunciar e deixar bem claro qual era a minha opinião sobre o assunto. Tanto no Instagram, quanto em vídeos para meu canal do YouTube. Primeiro debatendo sobre sororidade, sobre como nós, mulheres, somos criadas assim, nessa educação, que nos coloca como competidoras e não como aliadas”.

“Aos ‘haters’, que eu não gosto dessa palavra, mas vamos ficar com ela, por ser mais fácil, pedia que ficassem calados. Se não tinham nada de bom para dizer, o melhor era simplesmente pararem de me seguir (…) E o ‘galã’? Esse vai muito bem, obrigada. Melhor ainda em ser o marido de uma mulher forte, posicionada e que usa sua voz para encorajar outras mulheres”, finalizou Mari Bridi, deixando sua avassaladora resposta final a aqueles que a azucrinam.