Mari Gonzalez empina o bumbum em biquíni fio-dental

Mari Gonzalez ficou famosa em 2014 ao virar assistente de palco do extinto Pânico da Band — e posteriormente promovida a repórter — e ampliou sua visibilidade ao participar do BBB 2020. Naturalmente, tudo que a “Baianinha” faz acaba chamando a atenção dos internautas.

Numa antítese, a ex-BBB publicou um emoji de um boneco congelando e apareceu com um biquíni branco, estilo fio-dental, empinando o bumbum e mostrando toda a sua boa forma à beira da piscina: “Clima gostoso em São Paulo, né gente?”. Além das quase 360 mil curtidas, seguidores exaltando o corpão de Mari.



“Nossa, até em foto sensual consegue ser chique… Fala sério viu?!”, declarou uma fã da namorada de Jonas Sulzbach. “Você é completamente sem condições de tão perfeita! Inspiração de corpo e de pessoa! Linda”, completou mais um. Gabi Martins, que esteve com a ex-panicat no reality da Globo, também deixou seu recado com um emoji de coração: “Te amo”.

Mari Gonzalez esteve no domingo (23) no Passa ou Repassa, game-show dentro do Domingo Legal, programa do SBT, na companhia de Isabela Chechi e Ivy Moraes. Sobre essa última, sua ex-companheira de confinamento no Big Brother Brasil, se declarou: “Eu já sentia que seria só o começo da nossa amizade, meu coração ficava tranquilo do seu lado, eu ficava feliz com sua felicidade, e juntas era só alegria. te amo muito”.

Já nessa segunda-feira (24), a baiana fez mistério ao mostrar a própria cara de espanto ao ver Jonas dizendo que os internautas iriam se espantar. O bonitão também jogou futebol com a amada.

Confira: