Mari Gonzalez se emociona ao falar do início da carreira

Mari Gonzalez viu sua visibilidade aumentar ainda mais quando participou do BBB 2020, mas ela ficou famosa quando virou assistente de palco do extinto Pânico na Band. Fazendo uma retrospectiva, a “Baianinha” se emocionou ao lembrar do início de tudo.

A namorada de Jonas Sulzbach entrou no humorístico em 2014 como panicat e, no mesmo ano, foi promovida a repórter da atração, onde permaneceu até 2017. Na ferramenta de Stories do Instagram, Mari recordou da saída da Bahia: “Hoje eu faço seis anos que estou aqui em São Paulo, que começou a minha história como Mari Baianinha, no Pânico. Até hoje estou aqui. Papai do Céu sabe de todas as coisas e faz tudo certinho”.

A quinta colocada do mais recente Big Brother Brasil admitiu a surpresa em ter sido chamada para o Pânico, numa situação em que não estava esperando: “Quem diria que eu iria estar lá no aeroporto fazendo evento e seria chamada para o Pânico? Mudei minha história e a da minha família. Estou trabalhando com algo que me identifico, estou gostando dessa comunicação com vocês, passei por vários aprendizados”.

Depois de citar seus trabalhos virtuais, Mari Gonzalez — que tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram — agradeceu aos fãs por tudo: “Eu queria agradecer, porque estou construindo a minha história, graças a vocês, que torcem por mim e por minha felicidade, fazem campanha e mandam energias positivas”.

“As coisas na vida vida surgiram assim: o universo jogou, e eu aproveitei. Ficava pensando, como eu vou sair de casa e ajudar meus pais. Mas eu imaginava muito e visualizava meus pais bem”. finalizou a ex-panicat, orgulhosa de ter dado uma condição financeira melhor aos pais. Antes da fama, ela fazia faculdade de Educação Física na UFBA e trancou o curso no 5º período.

Confira: