Mari Gonzalez “surta” ao filmar Jonas Sulzbach só de sunga

Mari Gonzalez, que esteve recentemente no BBB 2020, namora Jonas Sulzbach desde 2015 e os dois esbanjam romantismo nas redes sociais. O galã, que por sinal esteve no Big Brother Brasil em 2012, exibiu seu corpo escultural em vídeos feitos pela amada.

Mesmo com onda de isolamento social, imposta pela nova pandemia do novo coronavírus, o casal decidiu passar férias na Bahia e alugou uma casa com uma vista paradisíaca. Os dois tem postado fotos na piscina do local e assim abastecendo seus respectivos perfis no Instagram.

Na ferramenta de stories, Mari Gonzalez filmou Jonas no momento em que andava apenas com uma sunga preta, assim exibindo sua barriga trincada. Surtando com a boa forma do namorado, a ex-BBB gritou: “Eita, glória, glória, glória, glória! Eita, aleluia, glória, glória, terra”.

A cena foi compartilhada na terça-feira (4) e logo viralizou na internet. Nana Rude, famosa conta do Instagram que fala de famosos, republicou o vídeo, que rendeu comentários divertidos e até mais ousados.

Uma internauta mais ousada fez alusão a um antigo vídeo íntimo de Jonas Sulzbach: “Manas, ela tem 23 belos e robustos motivos o exibir esse Deus grego né. Fazia sem hora de parar“.

Outra pessoa exaltou o fato de Mari Gonzalez exibir o namorado sem ciúmes: “A Mari sou eu na vida. Se não for pra apreciar e confiar no meu xuxuzinho, nem namoro“.

Confira: