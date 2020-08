Maria Beltrão chora na GloboNews com homenagem para vítima da covid-19

Maria Beltrão não conseguiu segurar as lágrimas após assistir à homenagem da ilustradora Taíssa Maia à avó Maria José, mais uma vítima do novo coronavírus. A cena foi observada no Estúdio I, da GloboNews, nesta segunda-feira (10).

A artista fez quadrinhos e os descreveu como “uma história de luto, mas também de amor e carinho”. A obra relata como a covid-19 afetou toda sua família em abril passado, em plena pandemia da Covid-19.

“Eu procuro ler tudo antes para não me emocionar no ar, mas mesmo assim eu me emociono”, afirmou a apresentadora da GloboNews, muito emocionada. “Eu conheço pessoas… que passaram pelo que você passou… ih, pronto!”, completou ela, com a voz embargada e já tentando segurar o choro.

Em seguida, Maria Beltrão revelou que a emoção com a homenagem se deu pelo fato de conhecer pessoas em situação similar à de Taíssa, que viu seus dois avós contraírem a covid-19.

Na obra de arte, a ilustradora revela como foi acompanhar a avó “de longe”, já que não podia visitá-la no hospital. Além disso, ela fala da tristeza com o velório rápido, comum às vítimas da doença.

“É difícil porque conheço gente com a situação muito parecida. A dificuldade do velório… Que bom que você joga uma luz de esperança nessa história também, você fala do amor da sua família. Desculpa, é que a emoção…”, desabafou a jornalista, que começou a chorar.

Maria Beltrão se emociona com história de neta que perdeu a avó morta pela Covid e chora na Globo News. pic.twitter.com/5HDc01O2By — GugaNoblat (@GugaNoblat) August 10, 2020