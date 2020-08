Maria Beltrão interrompe programa da GloboNews após Octavio Guedes causar nos bastidores

Maria Beltrão estava ao vivo no Estúdio i, na GloboNews, quando foi surpreendida por um barulho nos bastidores. A jornalista conversava com um médico infectologista quando Octavio Guedes chamou a atenção por uma gafe logo após o fim da sua participação no programa.

Na pressa para ir embora, o comentarista do canal de notícias da Globo derrubou uma caneca da atração. Todos perceberam o acidente de trabalho, e Beltrão fez questão de um comentário em tom super humorado sobre o barulho misterioso.

“Essa barulhada aqui é o Octavio Guedes. Você ouviu telespectador? Essa barulhada aqui é o Octavio Guedes indo embora apressadamente, derrubando tudo. Quebrou uma caneca do Estúdio I”, afirmou.

“Quebrou uma caneca do Estúdio i. Olha que coisa…”, observou a âncora. A câmera flagrou os bastidores e o momento em que Octavio se desculpou: “Dá para colar! Dá para colar!”.

“‘Dá pra colar’, diz ele”, repetiu Maria. Andréia Sadi viu tudo de perto e reagiu aos risos. “Desculpa pelo nosso amigo!”, pediu a jornalista. “Desculpa pelo nosso amigo. Ele sai correndo. É uma correria, uma coisa vexatória”, ironizou com bom humor

Confira:

Ah, Octavio… Faz isso não! Não quebra, manda uma pra cá! Kkkk #Estudioi pic.twitter.com/9BsEIHXM18 — Paulo Carvalho (@pcsilvaTV) August 26, 2020