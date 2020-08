Maria Padilha fala sobre personagem gay em série e volta de Mulheres Apaixonadas

Maria Padilha comentou em entrevista a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, sobre a sua personagem na série Rua do Sobe e Desce Número que Desaparece. A produção está disponível no Canal Brasil Play. Na trama, ela interpreta Martha que vive um romance com Claudia (Fernanda Vasconcellos).

“Minha personagem, que é gay, se oferece para dar uma carona para ela e a deixa na porta de casa. Aí dá uma atacada, mas elas não vão muito em frente”, adiantou.

A atriz, de 60 anos completados em maio, analisa que apesar de personagens LGBT serem mais comuns ainda não são totalmente bem aceitos. “Eu ainda não sei se a aceitação é tão ampla assim. Na época de Amor à Vida, grande parte do público torceu para o beijo entre Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso). Sinto que nas séries esses temas são abordados de maneira mais natural, mas no geral há um longo caminho a percorrer”, desabafou.

Em breve, Maria também poderá ser vista na reprise de Mulheres Apaixonadas, no Viva. A volta da novela será uma forma de saciar o desejo dos fãs que sempre pedem pelo seu retorno à TV.

“Eles comentam bastante nas minhas fotos das redes sociais. Estou esperando um papel legal. E eu não tenho esse negócio de achar que série é mais chique do que novela. No Brasil, a teledramaturgia tem muita qualidade. As novelas têm um nível, um elenco e uma produção que não deixam a desejar se comparadas às produções estrangeiras”, elogiou.

Cumprindo a quarentena com o namorado Brenno Meneghel, de 33 anos, e 27 de diferença, Maria fala da parceria para aliviar as dificuldades da pandemia. “Creio ser melhor atravessar esse momento com um companheiro. Vimos muitas séries nos últimos meses. Agora, estamos órfãos. Então partimos para os filmes e peças on-line. Fomos salvos pelas artes. Já o meu filho está morrendo de saudade de ter contato humano. Na idade dele, é difícil compreender. Mas temos nos divertido”, contou.