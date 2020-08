Maria Ribeiro se recusa a assinar papéis do divórcio com Caio Blat

Apesar de já estarem separados há mais de dois anos, o divórcio de Maria Ribeiro e Caio Blat ainda não está no papel. Segundo o jornal Extra, a atriz continua se recusando a assinar os documentos enquanto a questão dos bens que eles adquiriram durante o casamento não foi resolvida.

No processo, está a casa em que os atores moraram juntos durante os mais de 10 anos de casados. O imóvel está avaliado em R$ 6 milhões, e fica no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Maria só vai assinar quando ele pagar o que ela considera ser dela por direito“, afirmou um conhecido da ex-esposa de Blat ao portal.

De acordo com a publicação, a relação entre Blat e Ribeiro não está muito boa. Querendo se casar com Luisa Arraes, com quem namora desde o final de 2017, o ator tem feito pressão para que o problema seja solucionado e a ex-esposa assine logo os documentos.

Enquanto Caio Blat engatou logo um relacionamento depois que se separou de Ribeiro, com quem teve um filho, a artista viveu alguns outros romances, incluindo com Fábio Assunção. Atualmente, a atriz namora o músico Davi Moraes, filho de Moraes Moreira.