Maria Ribeiro trata relação com ex-maridos como encenação

Engana-se quem pensa que Maria Ribeiro tem, de fato, uma boa relação com os ex-maridos famosos. Ela, que foi casada com Paulo Betti e Caio Blat, garantiu que o suposto bom relacionamento com os dois é pura encenação.

“Você compra isso? Meu amor, eu sou ótima atriz. Agora que eu tenho dois ex-maridos, quando eu quero falar mal de um, eu não defino, e aí ninguém sabe de quem eu estou falando“, disse Maria durante um bate-papo no podcast É Nóia Minha, com Camila Fremder.

Ainda casada oficialmente com Caio, ela disparou: “Eu já devia estar escrevendo divorciada há muito tempo, mas ainda tenho que colocar que sou casada nas fichas de cadastro“. Em seguida, Maria Ribeiro mencionou a atual companheira do ator, Luisa Arraes.

“Outro dia, o Bento me pediu para brincar de pique-esconde e eu falei que não queria. Ele disse que a Luisa é muito boa de pique-esconde, e eu respondi: ‘Lógico, ela tem a sua idade’“, disparou, referindo-se ao filho que tem com o artista.

Na conversa, Maria se mostrou surpresa pelo namoro do agora casal. “A Luisa era minha fã, me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal, e aí o Caio foi fazer uma peça com ela. Mas tudo bem porque o casamento já estava totalmente cagado, já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava [que ele iria se envolver]”, garantiu.

Já sobre Betti, ela confessou ter sentido ciúmes do ex, quando já namorava com Caio. “O Paulo começou a namorar e eu fiquei imediatamente apaixonada por ele de novo. Fiquei com muito ciúmes. Aí eu já não estava mais feliz, queria separar. Ou seja, o cara estava feliz e eu com raiva“, disparou.