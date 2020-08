Mariana Goldfarb ostenta corpão em look decotado

Mariana Goldfarb foi elogiada nesta terça-feira (28) ao esbanjar boa forma em um top bem decotado. No Instagram, a esposa de Cauã Reymond mostrou que usou o look em um passeio.

“Linda e plena“, elogiou uma seguidora. “Que mulher. Te admiro demais!“, afirmou outra. “Pense numa gata super descolada, verdadeira e gente como a gente!”, disse outra.

A modelo está super acostumada a receber comentários positivos na web, já que costuma postar imagens interessantes e também registros de sua beleza.

Outras fotos que fazem sucesso entre os seguidores, são de as Marina com Cauã. Inclusive, no mês passado, o ator postou um clique dos dois durante um passeio de barco. Nos comentários, a morena se declarou de um jeito diferenciado, antecipando as comemorações do dia dos namorados.

“Eu sei que o dia de comemorar como manda a tradição é amanhã, mas a gente nunca foi de seguir o script. ‘E quem colocaria a mão no fogo pela gente?’”, iniciou. “Só quem quisesse queimadura da mansa, da boa, de verdade. Eu sempre prefiro pagar pra ver e de tanto, acertei o encaixe’. Te amo”, completou.

Ver essa foto no Instagram 🦋 Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb) em 28 de Jul, 2020 às 3:36 PDT