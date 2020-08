Mariana Goldfarb planeja gravidez e revela intimidades com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb assumiu o romance com Cauã Reymond em 2016 e se casou com ele em 2019, numa cerimônia discreta. Em entrevista à jornalista Mônica Salgado, a mulher do ator falou dos desafios de casal em meio à quarentena.

A apresentadora explicou que nesse momento de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, tem procurado ao máximo fazer as atividades dentro de casa: “Eu amo cuidar da casa, eu amo jardim. Até tiramos os tapetes, tiramos tudo, o chão está gelado e os [quatro] cachorros estavam aprontando muito“.

Na sequência, Mariana exaltou a prestatividade do marido: “Cauã lava banheiro direto aqui em casa, estava até com dor nas costas. Não é nem obrigação, é compartilhar, é parceria“. Sobre a intimidade do casal, expôs uma sua: “Odeio coisa de seda. Baby doll não uso nunca. Eu uso camisetão do meu marido. Eu não sei se eu sou Sexy. Eu nem usava sutiã, só estou usando porque coloquei silicone“.

Por falar em Cauã Reymond, a famosa norteou a simplicidade do momento em que se casaram: “Eu mandei tudo no WhatsApp para os convidados, não teve convite impresso! Não experimentei docinhos, não tive dia da noiva, não tive nada disso. Uma minha amiga veio de Portugal, foi tudo planejado, mas nem experimentei o bolo. Foi muito especial, casei com a unha preta“.

Mariana Goldfarb, inclusive, confirmou a possibilidade de ser mãe futuramente: “Queremos filhos. Eu queria ter logo dois de uma vez. Eu gosto de casa cheia. Eu gosto de Mel, eu gosto de Maitê, Madalena… Vicente e Benjamin… Eu gosto de vários“. Ela se divertiu ao contar a história de um nome barrado por Cauã: “Eu queria colocar o nome do nosso filho de Romeu, aí ele foi e colocou o nome no cachorro. Já não vai ser mais“.

Vale lembrar que o ator já tem uma filha, Sofia (8), fruto do relacionamento anterior com Grazi Massafera. Mariana foi só elogios à enteada: “Eu estou aprendendo muito com ela. É uma experiência muito positiva. Eu sempre tive esse instinto natural de maternidade, não foi nada sofrido esse processo com a Sofia. É uma relação muito boa“.

Confira: