Mariana Rios desabafa sobre aborto e cogita nova maternidade

Mariana Rios estava radiante quando descobriu que ia ser mãe e anunciou a novidade nas redes sociais. Uma semana depois, frustrou-se ao ter que anunciar um aborto espontâneo, do que seria o primeiro herdeiro da relação com Lucas Kalil, que assumiu em setembro de 2018.

Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz explicou que a vontade de ser mãe veio em conversa com o namorado, com quem mora junto há mais de dois anos: “Perguntei pro Lucas: ‘O que você acha de a gente ter um filho agora?’. Ele sempre quis muito. Decidimos: ‘Vamos embora!’. Tomava anticoncepcional havia anos, pensamos que ia demorar um pouco. Engravidei no primeiro mês”.

“Não imaginei que ficaria tão radiante. Naquele dia já virei mãe, mudei minha vida inteira. Sou caxias com tudo, então imediatamente cortei açúcar e café, passei a tomar as vitaminas no horário certinho. Pensava: preciso fazer minha parte. Porque, se acontecer alguma coisa, estou com a consciência tranquila”, contou Mariana, descrevendo a alegria ao dar-se conta da gravidez e os cuidados que tomara.

A artista explicou que chegou a ouvir o coração do bebê em seu ventre e que teve um aborto retido, quando o feto não desenvolve-se mais e o feto não é expulsado naturalmente do corpo da mulher. “Primeiro, me permiti sofrer, viver o luto. E, depois, enfrentar. Sofri, mas deixei ir. Não fico presa no sofrimento”, prosseguiu ela, também deixando claro que preferiu não saber o sexo da criança que não nasceu.

Mariana Rios desabafou sobre tão impactante perda e como lidou com ela: “Automaticamente comecei a pensar no porquê de passar por aquilo, espiritualmente falando. Sou espírita, mas não é só sobre religião: acredito que, para evoluir, a gente precisa passar pelas coisas, e algumas vão ser tristes, infelizmente. Agradeci a oportunidade de ter me tornado mãe de anjo, com muita tranquilidade de que tinha feito a minha parte. Também entendi, de fato, que quero muito ter um filho”.

“Nos últimos dois dias, comecei a sentir as dores, e meus pais vieram de Araxá para ficar com a gente. Eles ficavam comigo na cama, assistindo a filme, e de repente precisava parar. Dizia: ‘Espera, tá doendo’. E, quando passava a contração, a gente voltava a ver, conversava, pedia uma pizza. Ficamos muito juntos, foi importante. Acabamos revivendo a outra perda”, prosseguiu a namorada de Lucas Kalil, revelando o apoio dos pais e relembrando o irmão que morreu aos 2 anos por causa de um acidente elétrico — um choque — quando tinha 4 anos de idade.

Por fim, Mariana Rios admitiu que pretende ter outro filho, mas que prefere esperar um pouco mais, a fim de dissolver esse sentimento do luto: “Dá vontade de tentar logo, né? Mas ainda estou me permitindo viver o momento, não tomar decisão nenhuma. Tudo na minha vida foi sempre programado, todo o tempo pensando: ‘Qual o próximo passo?’. Mas, nesse momento, decidi não pensar. Estou me protegendo, o ciclo ainda não fechou, não menstruei depois da perda. O útero também está maior, tem de voltar ao normal”.