Mariana Rios explica pausa na carreira de atriz e anuncia decisão

Mariana Rios está sem atuar na televisão desde 2014, quando interpretou Celina em Além do Horizonte. A famosa tem mostrado seus dotes como cantora e repórter em atrações da Globo e, naturalmente, os internautas ficaram curiosos com essa pausa.

Entre 2015 e 2016, Mariana apresentou dois programas no GNT: Superbonita e Se Arrume Comigo. Entre 2016 e 2018 foi repórter do The Voice Brasil, além de ser finalista do Popstar, uma competição musical que ela foi altamente elogiada por sua técnica vocal.

Na ferramenta de Stories do Instagram, um seguidor perguntou à artista: “Previsão de retorno a televisão? Pretende fazer novela?”. Mariana Rios correspondeu à curiosidade do fã: “Eu decidi para um tempo com as novelas para me dedicar à carreira de cantora. Ano passado lancei meu EP com 4 músicas e fiz shows tanto no Brasil como fora”.

Apesar da visão otimista, a famosa informou que alguns dos planos foram abruptamente adiados: “Esse ano todos os shows foram cancelados por conta da pandemia e projetos na televisão também”. A noiva de Lucas Kalil Aluani atuou mais recentemente no filme A Saga da Alma de Um Poeta.

Falando de sua vida pessoal, Mariana recentemente viveu o drama de perder um bebê, fruto da sua primeira gestação. A atriz de 35 anos, na ocasião, desabafou: “Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo”.

“Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre será. Te espero de coração aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espírito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo virá, se for a Sua vontade”, completou.