Mariana Rios posa de biquíni e deixa seguidores babando

Aproveitando o período de descanso num cenário paradisíaco de dar inveja, Mariana Rios ostentou suas belas curvas em um post recente no Instagram, em que dá uma leve puxadinha no maiô, evidenciando seus pernões.

Na legenda, logo tratou de celebrar: “Mais um dia no paraíso“. Prontamente seus seguidores exaltaram a beleza de tirar o fôlego da atriz.

“Você é o paraíso, Mari“, replicou uma moça. “Muito diva mesmo, tá lindona“, elogiou outra. “O cabelo te deixou solar, ficou uns dez anos mais jovem com frescor e beleza. Está radiante“, afirmou uma terceira.

Recentemente, Mariana surpreendeu os seus seguidores ao fazer um relato emocionado sobre um aborto espontâneo que sofreu em julho. Além de agradecer o carinho dos seguidores, a famosa confessou que teve uma “premonição” em relação ao que aconteceu.

Em um vídeo, a atriz e cantora revelou que teve um sonho recentemente com seu irmão, que faleceu quando tinha apenas dois anos. “Eu nunca tinha sonhado com ele. Sonhei que ele tinha chegado em casa com meus pais e eu fiquei muito assustada“, iniciou a famosa.

“Mas meu pai falou: ‘Descobriram uma forma de uma pessoa que já foi de reviver. Então, ele está aqui. Temos 24h para aproveitá-lo’“, acrescentou a artista na gravação.

Mariana Rios ainda destacou que, no sonho, o irmão veio na forma de um bebê. “Ele era bebê de colo, ria para mim, eu para ele. Fiquei o tempo todo com ele, vivendo esse momento“, afirmou ela.