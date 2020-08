Mariana Xavier fala sobre acidente em que quebrou a perna e se emociona

Ver essa foto no Instagram

Essa foto é de 4 de janeiro desse ano, poucos momentos antes de eu, euforicamente feliz, escorregar na grama e fraturar a perna de um jeito que poucos conseguiriam! Rs Eu não fazia a mínima ideia do que estava por vir. ㅤ Ontem depois de chegar à casa livre dos pontos da segunda cirurgia e das muletas, e de receber do meu médico um áudio lindo falando de encerramento de ciclo, eu caí no choro. De soluçar! Sabem aquelas cenas de filme ou de novela em que a pessoa chora debaixo do chuveiro e você não sabe nem o que é água e o que é lágrima? Pois é. Foi nesse nível. A linha do tempo passou na mente e eu desaguei. ㅤ Lembrei do susto que foi a queda, do desespero de me ver estatelada no meio da chuva sem saber nem como começar a resolver o problemão, dos olhos aflitos do Diego… ㅤ A memória do acidente ainda faz meu corpo vivenciar a sensação física… eu ainda ouço o barulho interno do tornozelo virando e do osso quebrando. Dá teto preto. ㅤ Pensei no enorme medo que senti de me entregar às primeiras anestesia e cirurgia da vida numa emergência, numa cidade que não era a minha, com médicos que eu nunca tinha visto. No pavor que eu tive de dar alguma coisa errado, de nunca mais poder ter meu corpo funcionando com perfeição, de prejudicar minha profissão. Como me senti pequena, frágil, vulnerável! ㅤ Sete meses depois, o choro foi de alívio e de muita, mas muuuuuuita gratidão. Como eu sou abençoada de ter caído na mão de profissionais tão competentes e tão carinhosos!!!! E de ter ao meu lado uma bolha tão amorosa que me amparou, me motivou e agora pode celebrar comigo! Mesmo à distância. ㅤ Foram muitos os desafios, mas também muitos os aprendizados desse período. E eu espero fazer jus a cada um deles. ❤️ ㅤ Meu MUITO OBRIGADA especialmente a: Meus primeiros “socorristas” Carlos, Carla e Tuca do @amadamata_re 🌹 Meu herói de Friburgo Dr Maurício Tarrago 🌹 @clinicanexosfriburgo O fiel escudeiro no Rio e fera nos pontos Dr @paulofredericodecarvalho 🌹 Os anestesistas do soro da coragem 🌹 Dr Fabrício Veronese e Dra Roberta Barbosa A musa da fisioterapia e educação física @elusadornelespersonal 🌹 Meu amor guerreiro e companheiro @diegobragaator 🌹