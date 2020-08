Mariana Ximenes se emociona ao recordar chamada de vídeo com Gloria Menezes

Mariana Ximenes revelou em live com a atriz Antonia Frering que fez uma chamada de vídeo com Glória Menezes durante a quarentena. A famosa afirmou que entrou em contato com a colega pois sentiu saudades. Atualmente, a dupla pode ser vista na novela A Favorita, no Globoplay.

“Fiquei com uma saudade e liguei. Ela então pediu para eu ligar a câmera porque queria me ver. E aí estavam Tarcísio e Glória, um do lado do outro e a gente matando a saudade”, disse a Lara da novela escrita por João Emanuel Carneiro.

Emocionada, a global afirmou que a pandemia do novo coronavírus, que começou em março, foi motivo para que o mundo valorize o próximo. “A pandemia serviu também para a gente lembrar de dizer o quanto a gente gosta e ama as pessoas. Fico até emocionada”, disse.

Mariana contou que o casal de maior sucesso da história da Globo se isolou no sítio da família. “Eles estão num sítio quietinhos, porque é assim que tem que ser, eles têm que se cuidar. Fiquei com uma saudade dessa grande atriz e ainda tive como brinde ver o Tarcísio com ela. Ficamos eu e minha mãe chorando com eles. Muito lindos”, elogiou.

Ativa na quarentena, a artista mostrou um trabalho feito voluntariamente e que já proporcionou mais de 40 mil quentinhas entregues desde o início da pandemia no país. “Acho que este é um momento para a gente repensar muitas coisas, ressignificar”, considerou Ximenes ao Gshow.

Confira: